Симеоне отписа Хулиан за първия мач, но отсече: Той е най-добрият ни нападател и ще градим отбора около него

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне потвърди, че нападателят на тима Хулиан Алварес не е готов да утрешния мач на тима срещу Малага от първия кръг на Ла Лига. Той също така акцентира върху желанието си да гради своя състав именно около аржентинския национал.

“Продължавам да мисля по същия начин като в Южна Корея. Аз се занимавам със спортната част. Говорихме си както винаги. Разбирам, че в спортен план все още му трябва още мъничко, за да може да е напълно подготвен за неделя. Нуждае се от още тренировки. Той е най-добрият ни играч в атака и ще се опитаме да изградим отбор около него, мислейки за неговите потенциал, талант и опит, както и за това, което е дал на отбора през годините, в които е бил тук. Не сме предвидили да играе в този мач. Надявам се, че през следващите четири дни ще бъде по-близо до това, което искаме”, коментира Симеоне на днешната си пресконференция.

🚨🔴⚪️ Diego Simeone: “We don’t believe Julián Alvarez is in the right condition to play or take part for tomorrow’s game”.



“Hopefully, over these next four days, he’ll make further progress and we’ll be closer to where we want him to be”. pic.twitter.com/gdGmmjoCw6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Специалистът също така беше попитан за изказванията на клубния шеф Мигел Анхел Хил Марин, който е категоричен, че няма да продаде Алварес на Барселона. “Той е собственикът на клуба. Няма по-решаващ човек от собственикът, това е повече от ясно. Това е както когато един съдия произнася присъдата. Това, което той заяви, е повече от ясно. В спортен план искаме да се грижим за човека и за играча, за да може той да продължи да защитава своята репутация. Прошка от феновете към него? Нека хората да си мислят каквото си поискат. Бил съм много уважителен във всички ситуации, в които сме попадали. Антоан Гризман, Диего Коща… и сега Хулиан. Аз съм доста уважителен към мненията на всички хора”, добави Ел Чоло.

🚨🎙️| Simeone: “Julian? If the club owner has spoken so categorically, then there’s nothing more to say. It’s like when you go to court, that’s it, there’s nothing more to it. It’s more than clear what he said.” #fcblive pic.twitter.com/wpxosNddZE — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 18, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages