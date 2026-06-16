Илия Топурия с първи думи след първото му поражение

Илия Топурия не потърси извинения за загубата си от Джъстин Гейджи, след като понесе сериозни щети, преди треньорите му да хвърлят кърпата след четвъртия рунд в главното събитие на UFC Белия дом.
В първото си изявление, след като напусна октагона и беше откаран директно в болница, вече бившият шампион на UFC в лека категория отдаде дължимото на Гейджи за добре свършената работа. Преди двубоя Гейджи обеща, че ще нанесе много поражения, а Топурия призна, че точно това се е случило.
„Джъстин, поздравления. Каза, че ще оставиш белег на лицето ми... и го направи“, написа Топурия в Instagram. „Отне зрението на дясното ми око още в първия рунд, а до края на втория – и на лявото.“
„Няма извинения. Проведох един от най-добрите подготвителни лагери в живота си. Влязох в мача остър, подготвен и готов. Снощи беше твоята вечер. Такова е естеството на тази игра. Славата и болката вървят ръка за ръка.“
Топурия започна силно и почти стигна до завършване на мача във втория рунд, но Гейджи прояви характер и оцеля в трудната ситуация до финалния гонг.
След подновяването на битката в третия рунд Гейджи напълно пое контрола, като свали Топурия на земята и разкървави и двете му очи до такава степен, че лекарят край ринга почти прекрати срещата.
Двубоят продължи и Топурия намери втори дъх, но продължи да поема тежки удари, докато Гейджи го атакуваше безспирно при всяка размяна. В последната секунда на четвъртия рунд Гейджи нанесе мощен удар с коляно в ребрата на Топурия, докато той беше на земята.
Топурия се прибра в ъгъла си, а треньорите му прецениха, че са видели достатъчно, и прекратиха мача, за да го предпазят от по-нататъшни наранявания. Тази загуба е първа в кариерата на Топурия.
Въпреки че не разкри естеството на контузиите си, Топурия се зарече да се завърне по-добър, когато получи разрешение да се бие отново, и очевидно се надява пътищата му с Гейджи да се пресекат отново в бъдеще.
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„Ще се излекувам. Ще си почина. И ще се завърна по-силен, по-мъдър и далеч по-опасен“, заяви Топурия. „И повярвайте ми... тази история между нас далеч не е приключила. Ще имаме реванш.“