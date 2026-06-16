Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Илия Топурия с първи думи след първото му поражение

Илия Топурия с първи думи след първото му поражение

  • 16 юни 2026 | 13:08
  • 623
  • 0

Илия Топурия не потърси извинения за загубата си от Джъстин Гейджи, след като понесе сериозни щети, преди треньорите му да хвърлят кърпата след четвъртия рунд в главното събитие на UFC Белия дом.

В първото си изявление, след като напусна октагона и беше откаран директно в болница, вече бившият шампион на UFC в лека категория отдаде дължимото на Гейджи за добре свършената работа. Преди двубоя Гейджи обеща, че ще нанесе много поражения, а Топурия призна, че точно това се е случило.

„Джъстин, поздравления. Каза, че ще оставиш белег на лицето ми... и го направи“, написа Топурия в Instagram. „Отне зрението на дясното ми око още в първия рунд, а до края на втория – и на лявото.“

„Няма извинения. Проведох един от най-добрите подготвителни лагери в живота си. Влязох в мача остър, подготвен и готов. Снощи беше твоята вечер. Такова е естеството на тази игра. Славата и болката вървят ръка за ръка.“

Топурия започна силно и почти стигна до завършване на мача във втория рунд, но Гейджи прояви характер и оцеля в трудната ситуация до финалния гонг.

След подновяването на битката в третия рунд Гейджи напълно пое контрола, като свали Топурия на земята и разкървави и двете му очи до такава степен, че лекарят край ринга почти прекрати срещата.

Двубоят продължи и Топурия намери втори дъх, но продължи да поема тежки удари, докато Гейджи го атакуваше безспирно при всяка размяна. В последната секунда на четвъртия рунд Гейджи нанесе мощен удар с коляно в ребрата на Топурия, докато той беше на земята.

Топурия се прибра в ъгъла си, а треньорите му прецениха, че са видели достатъчно, и прекратиха мача, за да го предпазят от по-нататъшни наранявания. Тази загуба е първа в кариерата на Топурия.

Въпреки че не разкри естеството на контузиите си, Топурия се зарече да се завърне по-добър, когато получи разрешение да се бие отново, и очевидно се надява пътищата му с Гейджи да се пресекат отново в бъдеще.

„Ще се излекувам. Ще си почина. И ще се завърна по-силен, по-мъдър и далеч по-опасен“, заяви Топурия. „И повярвайте ми... тази история между нас далеч не е приключила. Ще имаме реванш.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Загуби за Кирил Георгиев и Златислава Чуканова на Световната купа в Китай

Загуби за Кирил Георгиев и Златислава Чуканова на Световната купа в Китай

  • 16 юни 2026 | 11:58
  • 420
  • 0
Красимир Инински: Спортистите със синдром на Даун ни вдъхновиха да създадем нова програма в бокса

Красимир Инински: Спортистите със синдром на Даун ни вдъхновиха да създадем нова програма в бокса

  • 15 юни 2026 | 19:01
  • 831
  • 0
Злато и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово

Злато и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово

  • 15 юни 2026 | 12:11
  • 856
  • 0
Илия Топурия е откаран в болница веднага след загубата пред Белия дом

Илия Топурия е откаран в болница веднага след загубата пред Белия дом

  • 15 юни 2026 | 11:41
  • 4874
  • 7
Джъстин Гейджи прибра рекордните 825 000 долара в бонуси

Джъстин Гейджи прибра рекордните 825 000 долара в бонуси

  • 15 юни 2026 | 11:33
  • 2803
  • 3
Държавното по карате киокушин за деца събра 179 състезатели във Велико Търново

Държавното по карате киокушин за деца събра 179 състезатели във Велико Търново

  • 15 юни 2026 | 10:47
  • 909
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

  • 16 юни 2026 | 10:19
  • 20223
  • 97
Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
  • 1290
  • 2
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 20282
  • 65
ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

  • 16 юни 2026 | 05:44
  • 14957
  • 24
Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

  • 16 юни 2026 | 06:06
  • 47202
  • 38
Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

  • 16 юни 2026 | 08:00
  • 4617
  • 14