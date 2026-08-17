40 години от невероятната доминация на Ален Прост в Австрия

На днешната дата се навършват 40 години от невероятната победа на Ален Прост по пътя към втората му световна титла във Формула 1.

На 17 август 1986 година Прост спечели Гран При на Австрия зад волана на Макларън-ТАГ МР4/2С, като затвори втория – Микеле Алборето с Ферари с 1 обиколка, а третият на финала – Стефан Йохансон с другата кола на Ферари, завърши на 2 обиколки зад Професора.

1986 #OnThisDay 17th August, McLaren driver Alain Prost won the Austrian Grand Prix at the Osterreichring, just a week after Formula One’s inaugural visit to Hungary.



The Benetton-BMWs of Teo Fabi and Gerhard Berger initially led the race but retired due to mechanical issues.… pic.twitter.com/AhRJ85mcoP — Formula One History (@F1History1950) August 17, 2026

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Тогава днешната „Ред Бул Ринг“ се казваше „Йостеррайхринг“ и имаше сходна конфигурация, като основната разлика беше, беше че днешният първи завой имаше формата на S-образен шикан.

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Прост записа 52 обиколки и за него това беше втора поредна победа в Австрия и трета на това трасе след първия му успех там през 1983 с Рено. Другите основни претенденти за титлата: Найджъл Менсъл, Нелсон Пикет и Айртон Сена не успяха да завършат.

През 1986 година Австрия беше старт №12 в хода на сезона и това се оказа едва третата победа на Прост в кампанията, който на финала в Аделаида триумфира с титлата, след като фаворитът Найджъл Менсъл с Уилямс спука гума.

Alain Prost recordman di vittorie in Austria: 3 sigilli nel 1983, 1985 e 1986! #SkyMotori pic.twitter.com/6bxdnDqF0k — Sky Sport F1 (@SkySportF1) June 25, 2016

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Снимки: Imago