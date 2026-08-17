Иън Мачадо Гари с първо изявление след загубата: Никой не може да ме спре, просто не беше моята вечер

Иън Мачадо Гари не се самообвинява за загубата си в битката за титлата срещу Ислам Махачев на UFC 330.

Основното събитие в събота вечер завърши с позната гледка – ръката на Махачев бе вдигната за 17-и пореден път, с което той подобри рекорда на легендарния Андерсън Силва за най-дълга поредна победна серия в историята на компанията. Махачев спечели с единодушно съдийско решение срещу Гари, за да защити успешно титлата си в полусредна категория и да запази статута си на боец номер 1 в света, независимо от категорията.

Въпреки загубата, Гари се представи на високо ниво и след битката използва „Инстаграм“, за да коментира представянето си и как се чувства след мача.

„Тази вечер не беше моята вечер“, каза Гари. „Чувствам се страхотно, представих се страхотно, просто Ислам беше по-добър от мен тази вечер и това е нормално. Искам всички, които ме обичат и подкрепят, и искат да ме видят да се справям по-добре, да знаят, че ще се завърна.“

Махачев иска да се върне скоро в октагона след победата над Мачадо Гари

„Не съм обезсърчен от това. Психиката ми е бронирана. Аз съм на 28 години, току-що се бих с може би най-великия боец, когото някога сме виждали в този спорт, и го изправих до краен предел. Толкова съм горд със себе си и с екипа си, и с всичко, което постигнахме. Толкова съм горд с това, което съм направил в този свят и в кого съм се превърнал. Никой не може да ме спре. Тази вечер просто не беше моята вечер.“

Това е едва втората загуба за Гари в 12 участия в UFC. Той започна професионалната си кариера с 15 поредни победи, включително в първите си осем битки в UFC. След загуба от Шавкат Рахмонов, Гари се завърна с победи със съдийско решение над бившия шампион в полусредна категория Белал Мoхамад и Карлос Пратес, за да си осигури възможността да се бие за титлата на UFC 330.

Той завърши съобщението си в социалните мрежи, като похвали Махачев и неговия екип и обеща, че ще продължи да се развива, докато гледа напред към следващия си двубой.

„Ислам, към твоя екип, поздравления“, каза Гари. „Момчетата ви се справиха невероятно. Изпитвам само любов и уважение към всичко, което сте постигнали в този спорт, казах ви го. Ще се върна. Има много мачове в този спорт, много забавни мачове, за които съм развълнуван. Ще се върнем и ще бъдем по-добри от всякога. Обичам ви всички!"

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