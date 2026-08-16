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  3. Махачев иска да се върне скоро в октагона след победата над Мачадо Гари

Махачев иска да се върне скоро в октагона след победата над Мачадо Гари

  • 16 авг 2026 | 11:50
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Махачев иска да се върне скоро в октагона след победата над Мачадо Гари

Ислам Махачев влезе в историята със 17-та поредна победа, постигната на UFC 330 и вече е насочил поглед към удължаването на постижението си.

„Чувствам се щастлив“, заяви Махачев пред MMAJunkie.com и други репортери на пресконференцията след битката в „Ексфинити Мобайл Арена“. „...Тежък двубой. Беше добра битка, добър опонент. Вече не говорим за Андерсън Силва. Това е рекордът на Ислам Махачев. Харесва ми.“

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев
Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Махачев (29-1) победи Иън Мачадо Гари с единодушно съдийско решение, за да подобри рекорда на Андерсън Силва за поредни победи в UFC. Той не губи време и вече планира следващия си ход, за да увеличи преднината си. Ислямският празник Рамазан започва през февруари, така че Махачев се стреми да се състезава преди това.

„Tрябва да се бия преди Рамазан – 100 процента“, каза Махачев. „Разбира се, през януари или преди края на годината трябва да се бия. Защото не съм на 20 и няколко години. Аз съм на 34. Трябва да се бия възможно най-скоро, защото не свалям много килограми. Нямам сериозни контузии. Може би ще проверя отново носа си. Това е всичко.“

Все още не е ясно дали следващият му съперник ще бъде Карлос Пратес или Майкъл Моралес. Независимо от опонента, Махачев очаква да продължи да надгражда наследството на своя покоен треньор и ментор Абдулманап Нурмагомедов.

Победата на Махачев в събота беше победа номер 100, постигната общо от него, Хабиб Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов. Няма признаци, че залата ще спре да произвежда таланти в скоро време.

„Не говорим за това, но все още сме най-добрият отбор в света“, каза Махачев. „...Имаме много „убийци“ в залата, които гледат нашите битки, които следят кариерите ни и продължават да тренират всеки ден. Наследството на Абдулманап продължава да расте. Още много бойци ще излязат от нашата зала.“

Вижте цялата пресконференция с Махачев след победата му тук:

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