Пантожа и Ван оглавяват UFC 331

Алешандре Пантожа ще се опита да си върне шампионския пояс на UFC по време на галавечерта UFC 331.

Бившият шампион на организацията в категория муха загуби титлата си от Джошуа Ван през миналия декември, след като получи контузия още в първия рунд. Сега той получава своя дългоочакван реванш в главното събитие на UFC 331, което ще се проведе на 19 септември в „Крипто.ком Арена“ в Лос Анджелис.

Арман Царукян ще направи своето дългоочаквано завръщане срещу Маурисио Руфи в ключов сблъсък от лека категория. Победителят от подглавната битка на вечерта може да получи шанс да се бие за титлата срещу настоящия шампион на UFC в лека категория – Джъстин Гейджи.

Арман Царукян получи съперник за UFC 331

Патрисио Питбул, който е загубил два от трите си мача в UFC, откакто премина от „Белатор“, ще се изправи срещу Ду Хо Чой. Кореецът се намира в серия от три поредни победи.

Бившият претендент за титлата в категория перо Брайън Ортега отново е насрочен за двубой срещу Ренато Мойкано. Първоначалната им среща по-рано тази година пропадна, след като Ортега се оттегли.

Алонзо Менифийлд ще открие основната карта на UFC 331 срещу Иво Бараниевски в сблъсък от полутежка категория.

Основна карта (04:00 ч. българско време)

Джошуа Ван срещу Алешандре Пантожа 2

Арман Царукян срещу Маурисио Руфи

Патрисио Питбул срещу Ду Хо Чой

Ренато Мойкано срещу Брайън Ортега

Алонзо Менифийлд срещу Иво Бараниевски

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