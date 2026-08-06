Арман Царукян получи съперник за UFC 331

Арман Царукян няма да се изправи срещу Чарлс Оливейра в реванш на UFC 331, а вместо това ще премери сили с Маурисио Руфи.

След седмици на слухове за потенциален реванш между Царукян (23-3 ММА, 10-2 UFC) и Оливейра на събитието на 19 септември в „Крипто.ком Арена“ в Лос Анджелис, в сряда от организацията обявиха, че Руфи (14-2 ММА, 5-1 UFC) ще бъде опонентът в петрундовата подглавна битка.

Носителят на титлата „BMF“ Оливейра (37-11 ММА, 25-11 UFC) изрази публично скръбта си онлайн след шокиращата скорошна смърт на своя дългогодишен съотборник, боеца на UFC в категория муха Алан Насименто, което може да обясни защо той няма да участва в UFC 331.

Боецът на UFC Алан Насименто почина на 34 години

Руфи влиза в двубоя с Царукян със сериозна инерция след две поредни победи с нокаут над Майкъл Чандлър и Рафаел Физиев.

Царукян се завръща в същия град, където се оттегли от насрочения си двубой за титлата в лека категория на UFC 311 срещу Ислам Махачев в деня на кантара през януари 2025 г. Оттогава той се е бил само веднъж в ММА, побеждавайки Дан Хукър със събмишън на UFC Fight Night 265 в Катар през ноември, но е изключително активен в борцови срещи под егидата на RAF, както и в множество други граплинг двубои.

Актуалният списък с битки за UFC 331 включва:

Джошуа Ван - Алешандре Пантожа



Ренато Мойкано - Браян Ортега



Патрисио Питбул - Дооху Чой



Алонсо Менифилд - Иво Бараниевски



Гейбъл Стивсън - Шон Шараф



Марлон Вера - Чарлс Джордейн



Тай Туйваса - Добелис Деспейн

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