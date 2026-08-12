Никола Цолов с най-много обиколки начело от началото на сезона във Формула 2

Никола Цолов прави отличен сезон във Формула 2, като след първите девет кръга Българския лъв е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред най-близкия си преследвач Габриеле Мини.

През 2026 година Цолов има спечелени цели шест победи и още две качвания на подиума за общо осем призови класирания в 18 състезания. В тях Българския лъв има общо 70 обиколки начело на колоната, с което оглавява и тази класация, водейки с един тур пред Куш Майни и с два пред Рафаел Камара.

Tight at the top! 👀🤏



Only two laps separate Tsolov, Maini and Camara at the top of the laps-led tally 🤯#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/isTmzCRwx6 — Formula 2 (@Formula2) August 11, 2026

Може да се каже, че първото място на Българския лъв по този показател е донякъде изненадващо, като се има предвид, че при две от победите си той води във само една единствена обиколка. Става дума за успехите в основното състезание в Монако и в спринта на „Силвърстоун“, в които по една или друга причина Цолов официално беше начело само във финалния тур.

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В 18-те състезания от началото на сезона във Формула 2 е имало общо 526 състезателни обиколки, като тази бройка трябваше да е по-висока. Основните състезания в Маями и Белгия обаче бяха скъсени по различни причини, което отне общо 11 състезателни тура (7 в Маями и 4 на „Спа“). В Маями неделната надпревара се проведе на мокро и имаше доста инциденти, които наложиха излизанията на колата на сигурността, докато на „Спа“ състезанието беше спряно след катастрофата на Лорънс ван Хьопен и организаторите бяха принудени да прекратят надпреварата малко по-рано, заради изтичащото време.

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Снимки: Gettyimages