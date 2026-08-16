Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Владимир Давидов и Джан Фикрет достигнаха до четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс

Владимир Давидов и Джан Фикрет достигнаха до четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс

  • 16 авг 2026 | 22:59
  • 101
  • 0
Владимир Давидов и Джан Фикрет достигнаха до четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс

Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия.

Младите български таланти постигнаха две победи в рамките на деня и така се доближиха на стъпка от спечелване на медал.

В категория до 65 килограма Давидов победи с дисквалификация Ахилеас Цепидас (Гърция). Така той се класира за четвъртфиналите, където във вторник ще се изправи срещу Сурен Катвалян (Армения).

Двама български боксьори се качват на ринга в Лозница днес
Двама български боксьори се качват на ринга в Лозница днес

Джан Фикрет (75 кг) отстрани с 4:1 гласа Йегит Севилмъш (Турция). Той проведе тежка битка, но заслужи място в следващия кръг. Там във вторник националът ще боксира за медал срещу Юстин Киз (Германия).

Поражение на турнира снощи допусна Октай Назифов. В категория до 50 килограма националът отстъпи на украинеца Денис Деменко с 1:3 съдийски гласа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Алан Дзабиев ще участва на репешажите на Световното първенство

Алан Дзабиев ще участва на репешажите на Световното първенство

  • 16 авг 2026 | 21:52
  • 488
  • 0
Носители на 15 олимпийски медала ще се боксират в София!

Носители на 15 олимпийски медала ще се боксират в София!

  • 16 авг 2026 | 15:39
  • 1719
  • 0
Махачев иска да се върне скоро в октагона след победата над Мачадо Гари

Махачев иска да се върне скоро в октагона след победата над Мачадо Гари

  • 16 авг 2026 | 11:50
  • 1965
  • 0
Митко Илиев влиза в битка в Сърбия

Митко Илиев влиза в битка в Сърбия

  • 16 авг 2026 | 11:47
  • 958
  • 0
Двама български боксьори се качват на ринга в Лозница днес

Двама български боксьори се качват на ринга в Лозница днес

  • 16 авг 2026 | 10:18
  • 1766
  • 0
Макензи Дърн пребори Джилиан Робъртсън в основния подгряващ двубой на UFC 330

Макензи Дърн пребори Джилиан Робъртсън в основния подгряващ двубой на UFC 330

  • 16 авг 2026 | 07:47
  • 1653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

  • 16 авг 2026 | 21:15
  • 20333
  • 50
Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

  • 16 авг 2026 | 20:54
  • 95242
  • 312
Суперкупата на Франция: Ланс 1:0 ПСЖ, червен картон за домакините

Суперкупата на Франция: Ланс 1:0 ПСЖ, червен картон за домакините

  • 16 авг 2026 | 21:45
  • 6295
  • 2
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 9110
  • 24
Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

  • 16 авг 2026 | 18:55
  • 44248
  • 95
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 29348
  • 36