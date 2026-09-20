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Нови четири битки с българско участие на Европейското по бокс днес

  • 20 сеп 2026 | 09:35
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Нови четири битки с българско участие на Европейското по бокс днес

Феновете на бокса в “Асикс Арена“ ще могат да се насладят на нови четири битки с българско участие на Европейското първенство днес. Родните национали ще преследват поредна порция победи, с които да продължат атаката към спечелването на медали на домашна сцена.

Венелина Поптолева ще открие програмата с български мачове. В категория до 54 килограма европейската вицешампионка ще се изправи срещу чехкинята Ленка Бернардова. Мачът е на ринг Б и ще се проведе около 14:00 часа. Малко по-късно ще видим и дебюта на Роселин Бачевски. Около 15:30 той ще боксира в категория до 90 килограма срещу Йозеф Костур (Словакия).

Нови две битки ни очакват във вечерната сесия на ринг Б. Около 19:00 часа капитанът на България Ергюнал Себахтин ще срещне европейския вицешампион при 23-годишните Максим Рудик. Двубоят е в категория до 50 килограма. Около 19:45 часа пък Румен Руменов (65 кг) ще запише първи мач на европейско първенство срещу силния представител на Азербайджан Малик Хасанов, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

В събота вечерта от турнира отпадна Благовест Неделчев. В категория до 70 килограма той отстъпи с 1:4 гласа на италианеца Габриеле Ронтани.

Може да гледате срещите от Европейското първенство в “Асикс Арена“ на живо на онлайн сайта на БНТ. 

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