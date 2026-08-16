Двама български боксьори се качват на ринга в Лозница днес

Владимир Давидов и Джан Фикрет ще защитават честта на българския бокс днес. Те ще излязат на ринга в Лозница, Сърбия, в битка от втория кръг на Европейското първенство до 19 години.

В категория до 65 килограма Давидов ще срещне Ахилеас Цепидас (Гърция). Мачът е на ринг Б и се очаква да се проведе около 17:00 часа. При 75-килограмовите пък Фикрет ще се изправи срещу турчина Йегит Севилмъш (Турция). Двубоят се очаква да започне 15 минути по-късно на ринг А.

Поражение на турнира допусна Октай Назифов. В категория до 50 килограма националът ни отстъпи на украинеца Денис Деменко с 1:3 съдийски гласа.

Владимир Давидов и Джан Фикрет ще защитават честта на българския бокс днес. Те ще излязат на ринга в Лозница, Сърбия, в битка от втория кръг на Европейското първенство до 19 години.

В категория до 65 килограма Давидов ще срещне Ахилеас Цепидас (Гърция). Мачът е на ринг Б и се очаква да се проведе около 17:00 часа. При 75-килограмовите пък Фикрет ще се изправи срещу турчина Йегит Севилмъш (Турция). Двубоят се очаква да започне 15 минути по-късно на ринг А.

Поражение на турнира допусна Октай Назифов. В категория до 50 килограма националът ни отстъпи на украинеца Денис Деменко с 1:3 съдийски гласа.

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