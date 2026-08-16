Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Двама български боксьори се качват на ринга в Лозница днес

Двама български боксьори се качват на ринга в Лозница днес

  • 16 авг 2026 | 10:18
  • 169
  • 0
Двама български боксьори се качват на ринга в Лозница днес

Владимир Давидов и Джан Фикрет ще защитават честта на българския бокс днес. Те ще излязат на ринга в Лозница, Сърбия, в битка от втория кръг на Европейското първенство до 19 години.

В категория до 65 килограма Давидов ще срещне Ахилеас Цепидас (Гърция). Мачът е на ринг Б и се очаква да се проведе около 17:00 часа. При 75-килограмовите пък Фикрет ще се изправи срещу турчина Йегит Севилмъш (Турция). Двубоят се очаква да започне 15 минути по-късно на ринг А.

Поражение на турнира допусна Октай Назифов. В категория до 50 килограма националът ни отстъпи на украинеца Денис Деменко с 1:3 съдийски гласа.

Владимир Давидов и Джан Фикрет ще защитават честта на българския бокс днес. Те ще излязат на ринга в Лозница, Сърбия, в битка от втория кръг на Европейското първенство до 19 години.

В категория до 65 килограма Давидов ще срещне Ахилеас Цепидас (Гърция). Мачът е на ринг Б и се очаква да се проведе около 17:00 часа. При 75-килограмовите пък Фикрет ще се изправи срещу турчина Йегит Севилмъш (Турция). Двубоят се очаква да започне 15 минути по-късно на ринг А.

Поражение на турнира допусна Октай Назифов. В категория до 50 килограма националът ни отстъпи на украинеца Денис Деменко с 1:3 съдийски гласа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Трима български борци стартират в първия ден на световното първенство до 20 години

Трима български борци стартират в първия ден на световното първенство до 20 години

  • 16 авг 2026 | 00:06
  • 878
  • 0
Един българин на ринга на Европейското първенство днес

Един българин на ринга на Европейското първенство днес

  • 15 авг 2026 | 10:09
  • 2288
  • 0
Две зрелищни български победи на Европейското по бокс до 19 години

Две зрелищни български победи на Европейското по бокс до 19 години

  • 15 авг 2026 | 01:38
  • 1019
  • 0
Константин Николов: В турнирите на федерацията ще участват само лицензирани състезатели!

Константин Николов: В турнирите на федерацията ще участват само лицензирани състезатели!

  • 14 авг 2026 | 20:26
  • 1309
  • 1
България ще бъде представена от 19 борци на Световното до 20 години

България ще бъде представена от 19 борци на Световното до 20 години

  • 14 авг 2026 | 16:56
  • 2078
  • 0
Махачев и Мачадо Гари са в категория за битката им във Филаделфия

Махачев и Мачадо Гари са в категория за битката им във Филаделфия

  • 14 авг 2026 | 16:37
  • 2078
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
  • 8424
  • 51
Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

  • 16 авг 2026 | 07:45
  • 4085
  • 0
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 811
  • 0
Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 46416
  • 188
Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

  • 16 авг 2026 | 05:57
  • 16584
  • 11
Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

  • 16 авг 2026 | 07:21
  • 11592
  • 4