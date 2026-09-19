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Станимира Петрова се завърна на ринга с убедителна победа

  • 19 сеп 2026 | 20:07
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Станимира Петрова се завърна на ринга с убедителна победа

Една от най-успешните български боксьорки в историята Станимира Петрова се завърна на ринга и постигна убедителна победа в първия си мач след две години пауза. Световната и четирикратна европейска шампионка срази Бибяна Ловашова (Словакия). В категория до 57 килограма българката зарадва феновете в „Асикс Арена“ с успех с 5:0 (30:26, 30:26, 29:28, 30:26, 30:27) съдийски гласа. Така тя се класира за втория кръг на Европейското първенство в София.

Петрова демонстрира отлична форма. Тя отново впечатли с бързина и много техника по пътя към победата.

За място на четвъртфиналите националката ще се изправи срещу изключително класна противничка. Българката ще боксира на 21 септември срещу олимпийската и световна сребърна медалистка Юлия Шеремета (Полша).

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По-късно програмата на българското участие днес ще закрие Благовест Неделчев. В категория до 70 килограма той ще изиграе втория си мач с италианеца Габриеле Ронтани. Срещата е предвидена на ринг Б и ще се проведе около 20:45 часа.

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Снимки: Sportal.bg

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