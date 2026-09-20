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  3. Джошуа Ван защити титлата си с труден успех над Алешандре Пантожа

Джошуа Ван защити титлата си с труден успех над Алешандре Пантожа

  • 20 сеп 2026 | 17:12
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Джошуа Ван защити титлата си с труден успех над Алешандре Пантожа

Джошуа Ван не остави никакво съмнение, че е най-добрият боец в категория муха в света, след като постигна победа с единодушно съдийско решение над Алешандре Пантожа в главния двубой на UFC 331.

Сблъсъкът беше истинска 25-минутна война, но боксът, скоростта и способността на Ван да контролира развоя на битката се оказаха решаващи. Тримата съдии отсъдиха в полза на Ван с резултати 49-46, 49-46 и 50-45, с което 24-годишният феномен записа втора успешна защита на титлата си след зашеметяващо представяне.

Не позволявайте на обстоятелствата да определят живота ви. Съмнявайте се в мен сега. Поздравления за Пантожа. Той е голям корав тип. Опитах да го заключа, но не знам как се измъкна от това! Нямам представа как успя. Просто е толкова добър.

На Пантожа му бяха нужни само няколко секунди, за да свали Ван на земята с тейкдаун и да заеме доминираща позиция. Бразилецът запази контрол за известно време и премина в позиция маунт, но Ван успя да се измъкне експлозивно и в крайна сметка се озова отгоре, преди двамата бойци отново да се изправят на крака. Пантожа залагаше на мощни удари и колене, докато Ван беше по-методичен в своя подход.

Още една ожесточена размяна доведе до нов тейкдаун за Пантожа, но Ван бързо се върна на крака точно преди края на първия рунд.

Пантожа продължи с атаките си, като ги редуваше с опити за събаряне, но Ван демонстрираше отлични умения в обръщанията и не позволяваше да бъде хванат в неизгодна позиция, от която да не може да избяга.

Докато Пантожа упорито се опитваше да наложи своята борба, Ван не показваше страх да влиза в близки размени и да нанася комбинации, които разтърсваха бразилеца. Скоростта на ръцете и силата на Ван правеха разликата в стойка, но Пантожа не отстъпваше и не се предаваше.

В началото на четвъртия рунд Пантожа осъществи пореден тейкдаун, но не успя да нанесе сериозни щети, тъй като Ван се защитаваше добре отдолу. Пантожа поддържаше контрол на земята, но не можеше да направи почти нищо друго, тъй като Ван го затрудняваше максимално.

В последните пет минути Ван бързо атакуваше с ръце, докато Пантожа се фокусираше върху разнообразни ритници. Ван уцели Пантожа с добра комбинация от удари, завършена с мощно дясно кроше, което свари бразилеца неподготвен.

По-малко от две минути преди края Ван пласира перфектна комбинация, която изпрати Пантожа в нокдаун. Шампионът го последва на земята и продължи с удари, търсейки финал. Пантожа устоя, но Ван беше много близо до приключване на мача преди финалния гонг.

След края на битката нямаше съмнение, че Ван е направил достатъчно, за да си осигури победата и втората защита на титлата. Ван бързо се утвърди не само като най-добрия боец в категория муха, но и като един от най-добрите бойци в света, независимо от категорията.

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