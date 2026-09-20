Роселин Бачевски продължава на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София

Роселин Бачевски продължава на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

В категория до 90 килограма националът, който е дебютант на такъв форум, се класира за топ 5 на Стария континент. Неговият противник Йозеф Костур (Словакия) не се качи на ринга заради здравословни проблеми и така българинът продължава напред в турнира.

На 22 септември Бачевски го чака изключително изпитание. В „Асикс Арена“ за място на полуфинал и минимум бронзово отличие младият талант ще се изправи срещу боксиращия за Испания кубинец Емануел Рейес. 33-годишният ветеран е трети от Олимпийските игри в Париж 2024 и трикратен бронзов медалист от Световни първенства.

Венелина Поптолева отпадна от шампионата. В категория до 54 килограма тя допусна драматично поражение с 2:3 съдийски гласа (28:29, 28:29, 29:28, 28:29, 29:28) от чехкинята Ленка Бернардова. Националката започна отлично срещата и беше убедителна в първия рунд. Вторият премина равностойно, но отиде в полза на съперничката й, а в третата част Поптолева изпусна инициативата и съдиите посочиха чехкинята за победител.

Нови две битки с българско участие очакват феновете на бокса във вечерната сесия. Около 19:00 часа капитанът на родния тим Ергюнал Себахтин ще срещне европейския вицешампион при 23-годишните Максим Рудик. Двубоят е в категория до 50 килограма. Около 19:45 часа пък Румен Руменов (65 кг) ще запише първи мач на Европейско първенство срещу представителя на Азербайджан Малик Хасанов, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google