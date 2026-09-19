Бронзов медал за България от Европейска купа по джудо в Скопие

Ирина Железарска завоюва бронзов медал на Европейската купа по джудо в Скопие, Република Северна Македония.
В битка за отличието българката се наложи над Тара Янич (Словения) с "ипон" в категория над 78 килограма.
На старта Железарска загуби от французойката Дорина Насер след трето предупреждение, а съперничката ѝ след това стана шампионка.
За националката това е втори медал този сезон след бронза на Европейската купа в София през януари.
На турнира България участва със 17 състезатели, а общо са заявени 384 спортисти от 40 държави. В неделния ден надпреварата продължава.
Снимка: Bulgarian Judo Federation/FacebookДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google