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България допусна обрат срещу Германия и е аут от ЕвроВолей - на живо с отзивите след мача
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Бронзов медал за България от Европейска купа по джудо в Скопие

  • 19 сеп 2026 | 21:01
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Бронзов медал за България от Европейска купа по джудо в Скопие

Ирина Железарска завоюва бронзов медал на Европейската купа по джудо в Скопие, Република Северна Македония.

В битка за отличието българката се наложи над Тара Янич (Словения) с "ипон" в категория над 78 килограма.

На старта Железарска загуби от французойката Дорина Насер след трето предупреждение, а съперничката ѝ след това стана шампионка.

За националката това е втори медал този сезон след бронза на Европейската купа в София през януари.

На турнира България участва със 17 състезатели, а общо са заявени 384 спортисти от 40 държави. В неделния ден надпреварата продължава.

Снимка: Bulgarian Judo Federation/Facebook

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