Каталин Иту дебютира за ЦСКА още днес

Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

Каталин Иту бе официално представен като нов играч на ЦСКА в деня след отстраняването на Макаби (Тел Авив). Той преминава в Борисовата градина след престой в Локомотив (Пловдив), където бе със статут на твърд титуляр, а от началото на сезона вече има записани 4 двубоя в първенството.

Поради добрата си форма той може да дебютира с червената фланелка още днес в двубоя срещу Ботев (Враца), пише "Мач Телеграф". Освен игровия ритъм има и други причини, поради които той ще попадне в стартовите 11.

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

След изтощаващия мач с Макаби голяма част от играчите на ЦСКА ще имат нужда от почивка преди важния мач с ОФИ Крит. Именно поради тази причина се очаква извън стартовия състав да останат Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси, Макс Ебонг, Леандро Годой и Йоанис Питас.

В последните срещи на родната сцена Христо Янев ротира освен играчите, а и схемите на игра. Срещу Дунав той предпочете да използва крила, като по двата фланга бяха Брахими и Лео Перейра. Бразилецът не се справя според очакванията и не оправдава доверието на треньора, а именно това ще е голям плюс за румънеца.

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Той ще даде нужното разнообразие в тактически план и ще даде още една схема на игра, с която ЦСКА ще може да побеждава съперниците си. Поради тези причини Каталин Иту вероятно ще облече за първи път червената фланелка с номер 67 на гърба си, с която ще се опита да направи впечатление още тази вечер.

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