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Каталин Иту дебютира за ЦСКА още днес

  • 16 авг 2026 | 09:17
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Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

Каталин Иту бе официално представен като нов играч на ЦСКА в деня след отстраняването на Макаби (Тел Авив). Той преминава в Борисовата градина след престой в Локомотив (Пловдив), където бе със статут на твърд титуляр, а от началото на сезона вече има записани 4 двубоя в първенството.

Поради добрата си форма той може да дебютира с червената фланелка още днес в двубоя срещу Ботев (Враца), пише "Мач Телеграф". Освен игровия ритъм има и други причини, поради които той ще попадне в стартовите 11.

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту
Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

След изтощаващия мач с Макаби голяма част от играчите на ЦСКА ще имат нужда от почивка преди важния мач с ОФИ Крит. Именно поради тази причина се очаква извън стартовия състав да останат Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси, Макс Ебонг, Леандро Годой и Йоанис Питас.

В последните срещи на родната сцена Христо Янев ротира освен играчите, а и схемите на игра. Срещу Дунав той предпочете да използва крила, като по двата фланга бяха Брахими и Лео Перейра. Бразилецът не се справя според очакванията и не оправдава доверието на треньора, а именно това ще е голям плюс за румънеца.

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?
Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Той ще даде нужното разнообразие в тактически план и ще даде още една схема на игра, с която ЦСКА ще може да побеждава съперниците си. Поради тези причини Каталин Иту вероятно ще облече за първи път червената фланелка с номер 67 на гърба си, с която ще се опита да направи впечатление още тази вечер.

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