Живко Желев за хикса с „розите“

1:1 приключиха ОФК Хасково и гостуващия му Розова долина (Казанлък). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

По един гол за ОФК Хасково и Розова долина

Живко Желев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

“Имахме повече ситуации, което се дължи и на факта, че поведохме в резултата. Но през второто полувреме сякаш чакахме мачът да свърши в наша полза и не можахме да издържим. Истината е, че не бяхме достатъчно добри във фаза атака. Във финалните минути, когато останахме с човек по-малко, обаче направихме две, три добри атаки”.

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