Иван Кочев: Ще е различен мач

Утре, Марица (Милево) приема Атлетик (Куклен). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Преди два дни победихме същия съперник в мач от турнира за купата на България. Предстоящият двубой обаче ще е различен. Със сигурност няма да е по-лесен. Предполагам, че опитните футболисти на съперника, които не играха, сега ще се завърнат в състава им. Не можем да подценяваме. Напротив, трябва да сме максимално концентрирани. Ще се постараем да не допускаме грешките, които направихме през второто полувреме в последния мач. Целта е ясна – да спечелим трите точки“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

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