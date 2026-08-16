Трима български борци стартират в първия ден на световното първенство до 20 години

Трима български борци излизат в първия ден на световното първенство за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия.

Христо Валентинов (77) очаква победителя от срещата между сърбин и индиец в класическия стил. Валентин Валентинов (87) ще спори с казахстанеца Алихан Тагаев, втори на азиатското първенство тази година. В тежка категория до 130 кг Алан Дзабиев ще има за съперник узбекистанеца Явохир Шодияров, четвърти на азиатското първенство до 23 г.

Срещите стартират в неделя от 11 часа. В понеделник на тепиха излизат - Калоян Иванов (55), Кристиян Миленков (67) и Радостин Василев (97). Във вторник – Живко Хинков (60) и Мартин Шишеков (82).

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