Махачев и Мачадо Гари са в категория за битката им във Филаделфия

Ислам Махачев и Иън Мачадо Гари преминаха успешно през официалното претегляне за битката им, която ще оглави събитието UFC 330 този уикенд.
И двамата бойци бяха точно 77.1 кг. на официалното претегляне във Филаделфия по-рано днес. Шампионът Махачев първи стъпи на везната, а около двадесет минути по-късно претендентът Мачадо Гари също покри категорията си.
Ислам Махачев: Никой не харесва Иън Мачадо Гари
Двубоят помежду им се очаква да започне около 06:00 часа българско време в неделя сутрин.
Иън Мачадо Гари показа ръстово преимущество срещу Ислам Махачев преди UFC 330
Вижте и останалите резултати от претеглянията:
Основна карта
Макензи Дърн (115 lb / 52,2 кг) срещу Джилиан Робъртсън (115 lb / 52,2 кг)
Джалин Търнър (156 lb / 70,8 кг) срещу Кауе Фернандес (156 lb / 70,8 кг)
Мансур Абдул-Малик (186 lb / 84,4 кг) срещу Дъстин Столцфус (185 lb / 83,9 кг)
Едсън Барбоса (156 lb / 70,8 кг) срещу Естебан Рибовикс (156 lb / 70,8 кг)
Предварителна карта
Чиди Нжокуани срещу Джоел Алварес (171 lb / 77,6 кг)
Чарлз Джонсън (129,5 lb / 58,7 кг) срещу Едуардо Чаполин (129,5 lb / 58,7 кг) — двубой на договорено тегло 130 lb (59,0 кг)
Донте Джонсън (184,5 lb / 83,7 кг) срещу Ерик МакКонико (186 lb / 84,4 кг)
Висенте Луке (186 lb / 84,4 кг) срещу Трийсън Гор (186 lb / 84,4 кг)
Ранни предварителни двубои
Рафаел Тобиас (204 lb / 92,5 кг) срещу Лукас Фернандо (205 lb / 93,0 кг)
Нийл Магни (171 lb / 77,6 кг) срещу Рамиз Брахимай (170 lb / 77,1 кг)
Миктибек Оролбай (170,5 lb / 77,3 кг) срещу Джеремая Уелс (171 lb / 77,6 кг)
Резервен боец за главния мач
Майкъл Моралес (170 lb / 77,1 кг)