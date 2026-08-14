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Махачев и Мачадо Гари са в категория за битката им във Филаделфия

  • 14 авг 2026 | 16:37
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Ислам Махачев и Иън Мачадо Гари преминаха успешно през официалното претегляне за битката им, която ще оглави събитието UFC 330 този уикенд.

И двамата бойци бяха точно 77.1 кг. на официалното претегляне във Филаделфия по-рано днес. Шампионът Махачев първи стъпи на везната, а около двадесет минути по-късно претендентът Мачадо Гари също покри категорията си.

Ислам Махачев: Никой не харесва Иън Мачадо Гари
Ислам Махачев: Никой не харесва Иън Мачадо Гари

Двубоят помежду им се очаква да започне около 06:00 часа българско време в неделя сутрин.

Иън Мачадо Гари показа ръстово преимущество срещу Ислам Махачев преди UFC 330
Иън Мачадо Гари показа ръстово преимущество срещу Ислам Махачев преди UFC 330

Вижте и останалите резултати от претеглянията:

Основна карта

  • Макензи Дърн (115 lb / 52,2 кг) срещу Джилиан Робъртсън (115 lb / 52,2 кг)

  • Джалин Търнър (156 lb / 70,8 кг) срещу Кауе Фернандес (156 lb / 70,8 кг)

  • Мансур Абдул-Малик (186 lb / 84,4 кг) срещу Дъстин Столцфус (185 lb / 83,9 кг)

  • Едсън Барбоса (156 lb / 70,8 кг) срещу Естебан Рибовикс (156 lb / 70,8 кг)

Предварителна карта

  • Чиди Нжокуани срещу Джоел Алварес (171 lb / 77,6 кг)

  • Чарлз Джонсън (129,5 lb / 58,7 кг) срещу Едуардо Чаполин (129,5 lb / 58,7 кг) — двубой на договорено тегло 130 lb (59,0 кг)

  • Донте Джонсън (184,5 lb / 83,7 кг) срещу Ерик МакКонико (186 lb / 84,4 кг)

  • Висенте Луке (186 lb / 84,4 кг) срещу Трийсън Гор (186 lb / 84,4 кг)

Ранни предварителни двубои

  • Рафаел Тобиас (204 lb / 92,5 кг) срещу Лукас Фернандо (205 lb / 93,0 кг)

  • Нийл Магни (171 lb / 77,6 кг) срещу Рамиз Брахимай (170 lb / 77,1 кг)

  • Миктибек Оролбай (170,5 lb / 77,3 кг) срещу Джеремая Уелс (171 lb / 77,6 кг)

Резервен боец за главния мач

  • Майкъл Моралес (170 lb / 77,1 кг)

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