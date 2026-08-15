Две зрелищни български победи на Европейското по бокс до 19 години

Владимир Давидов и Джан Фикрет осигуриха две зрелищни победи за България на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия.

Българските таланти се класираха за следващия етап на шампионата на Стария континент.

В категория до 65 килограма Давидов отказа още в началото на срещата съперника си от Израел Орел Кикис. Националът бе безапелационен в представянето си и заслужи убедителния успех и се класира за втория кръг на първенството, където на 16 август ще срещне Ахилеас Цепидас (Гърция).

При 75-килограмовите Фикрет изигра много тежък мач с друг представител на Израел – Бха Халаби. Родният талант обаче успя да се наложи в страхотна битка с 3:2 гласа и така да продължи към следващия етап, където в неделя го очаква двубой с Йегит Севилмъш (Турция).

Другите двама български представители днес допуснаха поражения. Янко Илиев (55 кг) отстъпи на руснака Ислам Магомедов с 0:5 гласа, докато Максим Кирилов (70 кг) води тежък сблъсък с Александрос Цапцис (Гърция), но допусна поражение в равностоен мач с 2:3.

Утре предстои още един мач с българско участие. Октай Назифов (50 кг) ще се изправи срещу Денис Деменко (Украйна).



СНИМКА: Българска федерация по бокс

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