България ще бъде представена от 19 борци на Световното до 20 години

България ще бъде представена от 19 състезатели на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Турнирът предстои между 16 и 23 август.

Схватките започват в неделя, а в събота ще бъде теглен жребият за класическия стил, с който ще стартира надпреварата.

На първенството ще има двама български съдии - Димитър Чифудов и Елина Васева - и двамата олимпийска категория.

Свободна борба

Треньори: Мирослав Киров, Георги Вангелов

57 кг Ник Дойчинов

61 кг Ердал Галип

65 кг Александър Делчев

70 кг Владислав Сеизов

86 кг Алан Тигиев92 кг Григор Чернаков

97 кг Валентин Борисов

125 кг Диан Мънев

Класическа борба

Треньори: Андрей Димитров, Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев

55 кг Калоян Иванов

60 кг Живко Хинков

67 кг Кристиян Миленков

77 кг Христо Валентинов

82 кг Мартин Шишеков

87 кг Валентин Валентинов

97 кг Радостин Василев

130 кг Алан Дзабиев

Девойки

50 кг Даяна Стойчева

55 кг Наталия Бояджиева

57 кг Олга Попова

Треньори: Симеон Щерев, Елис Манолова

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