Макензи Дърн пребори Джилиан Робъртсън в основния подгряващ двубой на UFC 330

Макензи Дърн защити успешно титлата си в категория сламка с победа над Джилиан Робъртсън в подглавното събитие на UFC 330.

Събарянията и опитите за събмишън бяха ключът към успеха за Дърн, която на няколко пъти бе близо до приключване на мача. През повечето време обаче тя просто поддържаше контрол и демонстрираше, че е по-добрата състезателка в граплинга. Робъртсън не успя да покаже почти нищо в атака до последния рунд, като дори тогава само поддържаше контрол на земята, без да нанесе сериозни щети на Дърн.

След края на срещата съдиите отсъдиха 49-46, 49-46 и 48-47 в полза на Дърн, която спечели с единодушно решение.

„Супер щастлива съм“, заяви Дърн след победата си. „При първата ми титла бях събаряна много пъти, затова работих върху борбата си. Все още съм шампионка. Определено исках да я накарам да се предаде, това беше целта. Опитвам се да постигна събмишън във всеки мой мач. Искаше ми се да нанеса повече щети, за да подготвя ключовете.“

С тази успешна защита на титлата Дърн вече очаква следващото си предизвикателство, като бившата шампионка Джан Уейли е най-желаният опонент, ако реши да се състезава отново в категория до 52 килограма.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google