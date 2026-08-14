Константин Николов: В турнирите на федерацията ще участват само лицензирани състезатели!

"Да си президент на федерация не е самоцел, а възможност да бъдеш полезен в търсенето, намирането и развитието на следващите шампиони на България и специалистите, които биха направили това реалност".

Думите са на Константин Николов - председател на Българската федерация по бразилско жиу жицу. Заедно с генералния секретар на организацията Георги Стефанов, споделиха подробности за дебютните официални състезания, които предстои да бъдат проведени до края на тази година. Освен това те загатнаха и за наситен със събития календар за предстоящата 2027-а.

"Първото първенство, републиканско, ще се проведе на 26.09. То ще бъде в помощната зала на "Арена София" и ще бъде без кимоно. Декември ще проведем и състезанието за деца. Шампиони на България може единствено и само федерацията да излъчва", добави още Николов.

"През около месец ще бъдат надпреварите следващата година, като ще участват само картотекирани, лицензирани състезатели, с платени спортни медицински застраховки. Клубната принадлежност няма никакво значение. Важно е да бъдат спазени правилата", категоричен бе Стефанов. И допълни:

"Спортовете в България, които не се регулират от федерации, на практика провеждат полулегални турнири. Не са нелегални, но не са и уредени законосъобразно и не отговарят на изискванията, които са приети и известни за всички".

"Не искаме да пречим и да спираме никого! Нека за всички е ясно това и го подчертавам. Но нещата трябва да се случват по устав. Нека покажем, че можем да създадем нормални порядки и безпроблемен работен процес, за да

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google