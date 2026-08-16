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Едсон Барбоса се оттегли от ММА след тежка загуба от Естебан Рибович

  • 16 авг 2026 | 06:24
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Едсон Барбоса се оттегли от ММА след тежка загуба от Естебан Рибович

Едсон Барбоса остави ръкавиците си в октагона и сложи край на своята кариера.

Легендарният бразилец не получи мечтаното изпращане, но се бори до самия край. Той обяви оттеглянето си, след като загуби от Естебан Рибович в първия мач от основната карта на UFC 330. Срещата приключи с ТКО в 1:32 минута на втория рунд.

След края на мача Рибович отдаде почит на Барбоса, определяйки го като един от своите герои в спорта.

„Той беше моят идол, когато започнах да тренирам“, заяви Рибович за Барбоса. „Имаше невероятна и голяма кариера. За мен е чест да се бия с него. Горчиво е... когато се състезаваш в този спорт, знаеш, че един ден това ще се случи.“

„Искам да се бия с всеки, който е близо до топ 15. Знам, че последният ми мач не беше най-добрият, но искам нов шанс“, добави победителят.

Що се отнася до Барбоса, той се разплака след края на битката, докато сваляше ръкавиците си и ги поставяше в центъра на октагона, за да символизира своето оттегляне.

„Просто искам да кажа благодаря“, сподели Барбоса. „Давах най-доброто от себе си всеки ден. Във всеки един мач наистина давах всичко от себе си. Надявам се да ви е харесало. Благодаря ви.“

Макар това със сигурност да не е краят, който е искал, Барбоса ще бъде запомнен като един от най-атрактивните бойци, стъпвали някога в октагона. Неговият брутален стил на игра в стойка е сломил не един и двама опоненти през годините. Той се оттегля като любимец на феновете с колекция от паметни моменти, която може да съперничи на почти всеки друг боец в историята на UFC.

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