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  3. Джейлин Търнър се справи с Кауе Фернандес само за 39 секунди

Джейлин Търнър се справи с Кауе Фернандес само за 39 секунди

  • 16 авг 2026 | 06:34
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Джейлин Търнър се справи с Кауе Фернандес само за 39 секунди

На Джейлин Търнър му бяха нужни едва 39 секунди, за да срази Кауе Фернандес на събитието UFC 330 във Филаделфия.

След кратко оттегляне Търнър се завърна в октагона с нова мотивация и показа, че все още е един от най-добрите бойци в лека категория в света. Търнър нанесе решаващ удар на Кауе Фернандес в самото начало на първия рунд, за да си осигури бърз завършек на галавечерта UFC 330.

Битката приключи, след като Фернандес опита необмислен удар със завъртане, а Търнър незабавно контрира със свой собствен удар, последван от ъперкът, който повали бразилеца на пода. Търнър продължи да нанася удари, докато реферът Джейсън Херцог не сложи край на битката, тъй като Фернандес изпадна в безсъзнание. Срещата беше спряна само 39 секунди след началото на първия рунд.

С този успех Търнър вече е в серия от две поредни победи с нокаут и се стреми да се завърне в топ 15 на лека категория, след като реши да продължи кариерата си.

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