Майки Мур с два гола при убедителна победа на Тотнъм срещу Хофенхайм

Майки Мур се разписа на два пъти, за да осигури на Тотнъм комфортна победа с 3:0 над Хофенхайм в предсезонна приятелска среща, играна на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“.
19-годишният талант реализира и двете си попадения след асистенции на Матис Тел. Първо, в 59-ата минута, той засече подаване на френския нападател отляво след бърз пробив. Двадесет минути по-късно Мур отново се възползва от добра работа на Тел по левия фланг и с прецизен удар прати топката в долния ъгъл на вратата.
Ричарлисон беше открил резултата за „шпорите“ в 35-ата минута, завършвайки уверено с левия крак след остро центриране в наказателното поле от лятното попълнение Анди Робъртсън.
Мур прекара миналия сезон под наем в Рейнджърс и се говори, че отново ще бъде преотстъпен за новата кампания. Последният му официален мач за Тотнъм беше през май 2025 г.
„Шпорите“ ще завършат предсезонната си подготовка с втори мач срещу германския Хофенхайм на тренировъчната си база в Лондон в неделя (14:00 ч. българско време). Кампанията на Тотнъм във Висшата лига започва на 22 август с гостуване на Брентфорд.
Отборът на Роберто де Дзерби остава непобеден в предсезонната си подготовка, записвайки пет победи (включително една след дузпи) и едно равенство в шестте си мача.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago