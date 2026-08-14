Италия подобри 36-годишен рекорд на шампионатите на 4х400 метра

Италия подобри 36-годишен рекорд на европейските първенства в първата серия от мъжката щафета на 4х400 метра по време на шампионата по лека атлетика в Бирмингам.

Лоренцо Бенати изведе “адзурите“ до победата в първата серия с време 2:58.10, подобрявайки както националния си рекорд, така и предишния рекорд на шампионатите от 2:58.22, поставен от Великобритания и Северна Ирландия в Сплит през 1990 г.

Италианците спечелиха с повече от секунда пред действащите шампиони от Белгия (2:59.35), а Германия надделя в битката за третото място, даващо директна квота, с време 3:01.07. Унгария (3:01.24) и Швейцария (3:01.31) също се класираха за финала по време.

Два дни след като спечели индивидуален бронз с национален рекорд на Нидерландия на 400 метра от 44.41, Йонас Файферс пробяга последния пост за 44.38 секунди, за да донесе победата на своя отбор в далеч по-оспорваната втора серия с време 3:00.98. След тях финишираха Франция и домакините от Великобритания и Северна Ирландия.

Впоследствие обаче французите бяха дисквалифицирани заради навлизане в чужд коридор. Това изкачи британците на второ място (3:01.24), а Полша, която спечели световната титла в зала на 4х400 метра в същия град преди осем години със световен рекорд, се нареди на трета позиция (3:01.33).

При жените Великобритания и Северна Ирландия се класираха с най-добро време за финала на 4х400 метра след убедително представяне в първата серия. Те записаха 3:22.25 и спечелиха с над четири секунди пред Испания (3:26.41) и Франция (3:26.44). Белгия (3:26.59) и Полша (3:26.59) завършиха съответно четвърта и пета и също продължават напред по време.

Новата европейска шампионка на 400 метра с препятствия Ема Заплеталова постигна най-бързия пост в двете серии, записвайки 49.3 секунди на втория пост, за да помогне на Словакия за национален рекорд от 3:27.02. Въпреки това те останаха на едно място от класиране за финала.

Донякъде отслабен отбор на Нидерландия, без Фемке Брьодерс-Бол и Лике Клавер, които почиват за индивидуалните си финали, все пак спечели втората серия с време 3:25.00 пред Италия (3:25.99) и Германия (3:26.24).

Отборът на Норвегия, в който липсваше Хенриете Йегер, изненадващо отпадна в сериите с време 3:27.71, завършвайки на четвърто място във втората серия. Резултатът им бе с почти седем секунди по-бавен от победното им време на Световните щафети в Габороне в началото на май.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages