Един скок бе достатъчен за Дуплантис по пътя към финала

Той дойде. Видя. И скочи. Веднъж. Това беше всичко, от което се нуждаеше Арманд Дуплантис, за да заяви присъствието си на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Едно-единствено преодоляване на 5.60 метра. Работата е свършена. Финалът е осигурен. Енергията е съхранена.

За иконата в овчарския скок сериозната битка предстои в неделя.

Именно на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин през 2018 г. шведската суперзвезда изгря на световната сцена, преодолявайки шест метра за първи път и печелейки злато едва на 18-годишна възраст.

Осем години по-късно Мондо е на прага на четвърта поредна европейска титла – още една бляскава награда, която да застане до двете олимпийски корони и трите световни титли в една изключителна кариера.

Но когато става дума за Дуплантис, златото рядко е краят на историята.

Където и да се състезава, във въздуха витае един въпрос: “Колко високо може да скочи?“

Световният рекорд вече е падал пред него цели 15 пъти. Той е сбъднал почти всяка мечта, която един спортист може да си представи, и е пренаписал границите на своята дисциплина.

И все пак в почти перфектната му биография остава една интригуваща празнина: Дуплантис никога не е подобрявал световния рекорд на европейско първенство по лека атлетика. В неделя той може да промени това. Първо идва златото.

А след това, може би, 6.32 метра – и нова среща с историята?

Към него във финала в неделя ще се присъедини и гъркът Емануил Каралис, вторият най-високо скачащ атлет в историята, който също се нуждаеше само от един успешен опит на 5.60 метра, за да продължи напред.

“Работих наистина усилено през последните няколко седмици, за да съм сигурен, че съм готов за това състезание, така че се чувствам добре. Чувствам се обнадежден и уверен за неделя.

Квалификацията винаги е малко стресираща, винаги се чувстваш леко напрегнат, защото имаш какво да губиш и нищо за печелене. Така стоят нещата. Щастлив съм, че това вече е зад гърба ми.

Днес беше рано сутринта, по-рано, отколкото ми харесва, но е добре. Това е квалификация – просто трябва да преминеш през нея.

Имах добро усещане на пистата, скокът беше чист, добър. Нищо необичайно. Сега просто трябва да изляза и да направя това, което обикновено правя на финала в неделя.

Нека го направим. Очаквам да бъде страхотен финал и предвид днешната публика съм сигурен, че ще бъде чудесно с хората, които ни подкрепят.“

Просто трябва да се съсредоточа върху себе си, върху това да скачам по начина, по който знам, че мога. Ще трябва да скачам високо, това е най-важното за мен. Има много страхотни състезатели като Емануил Каралис.

Световният рекорд винаги е просто черешката на тортата, дори не се изнервям. По-скоро е като: спечелих състезанието и каквото се случи след това, е наистина хубаво“, каза Дуплантис след като си осигури място на финала.

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Снимки: Gettyimages