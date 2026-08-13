Александра Миланова: Убедена съм, че представянето ни ще бъде на доста по-високо ниво от това, което показахме до сега

Националката Александра Миланова призна по време на днешната открита тренировка на представителния ни тим в зала "Христо Ботев" в София, че е убедена, че представянето им на ЕвроВолей 2026 ще бъде на доста по-високо ниво от това, което са показали до сега.

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"Абсолютно тръгваме с настроение. Мисля, че в отборът настроението и мотивацията са много силни. Както всички знаете, смениха ни треньора, а с това дойдоха и нови изисквания. Не искам да се оправдавам по някакъв начин, но се изисква време и адаптация на състезателите да свикнат с треньора и начина на работа, по който той иска. Вече мина доста време и вече доста добре се сработихме с треньора. Започваме да правим нещата, които той изисква от нас и почти съм убедена, че представянето ни ще бъде на доста по-високо ниво от това, което показахме до сега", сподели Миланова.

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"Реално треньорът изисква тактически неща, които повечето състезателки не са правили или по-скоро са научени да правят по различен начин. И се изисква време и период на адаптация, в която можеш да свикнеш с новото нещо, защото всеки нормален човек, когато е в комфортната си зона, той прави нещата, както му е комфортно. Доста трудно е да излезеш от зоната. А когато има напрежение по време на мач, ти гледаш да направиш това, както на теб ти е удобно, а не както трябва да се направи. И мисля, че този период не е минал напълно, защото се изисква време, но доста напредваме с тази насока и се надявам да излязат нещата, които тренираме", каза още националката.

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