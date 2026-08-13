Жана Тодорова: Имаме сили да излезем от групата дори и на трето място

Капитанът на женския национален отбор на България Жана Тодорова заяви по време на днешната открита тренировка на тима в зала "Христо Ботев" в София, че имат сили да излязат от групата на ЕвроВолей 2026 дори и на трето място.

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"Най-важното, не само за тази година, е всеки един мач, защото всеки един мач, независимо дали е от Лигата на нациите или Европейското първенство, има значение за ранглистата и за бъдещето 2-3 години напред. Европейското първенство е също много важно. Важното е, че сме здрави всички момичета, в добро настроение сме. Мисля, че тези 2-3 седмици, в които тренираме заедно и се включиха нови млади момичета, успяхме да напреднем и технически и тактически и се надявам да го покажем и на игрището", коментира Тодорова.

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"На мен лично, а и на отборът не му тежат очакванията, защото нашето място преди няколко години беше 13-о в ранглистата, а сега е 31-о. Имаме два мача с равностойни на нас отбори - първия с Украйна и този с Гърция и мисля, че може да излезем победители от тях. Имаме и един задължителен мач с Австрия, а другите мачове със Сърбия и Чехия ще са бонус за нас и ще трябва наскочим възможностите си, за да може да победим. Целта е излизане от групата, дори и на трето място, защото след това потокът ще бъде по-лесен за нас", добави капитанът на България.

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