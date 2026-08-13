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  3. Цветелина Илиева: Целта е да излезем от групите и да се представим колкото се може по-добре

Цветелина Илиева: Целта е да излезем от групите и да се представим колкото се може по-добре

  • 13 авг 2026 | 21:21
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Националката Цветелина Илиева заяви по време на днешната открита тренировка на представителния ни тим в зала "Христо Ботев" в София, че целта на ЕвроВолей 2026 е да излязат от групите и да се представят колкото се може по-добре.

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"Това е цел номер 1 - да излезем от групите, да се представим колкото се може по-добре. Всички сме много надъхани и тренираме много добре. Да се надяваме и късметът да е малко с нас. На първо място трябва да победим Австрия и Гърция. След това трябва да се борим с колкото сили имаме, с късмета и каквото сабя покаже срещу Чехия и Украйна", заяви Илиева пред медиите.

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