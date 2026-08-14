Четирима българи се качват на ринга на Европейското до 19 години днес

Четирима българи ще се качат на ринга днес в Лозница. Водени от Александър Александров, Фикрет Ереджебов и Стойка Кръстева те ще преследват място в следващия етап на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години.

В ранната сесия, която започва от 15:00 часа, ще видим двама от нашите таланти. На ринг Б, около 16:30 часа Владимир Давидов (65 кг) ще боксира с Орел Кикис (Израел). Час по-късно Максим Кирилов (70 кг) ще срещне Александрос Цапцис (Гърция).

Във вечерната програма, която стартира от 18:30 часа, ни очакват още две битки с българско участие. Около 19:15 часа на ринг Б Янко Илиев (55 кг) ще премери сили с руснака Ислам Магомедов, а 30 минути по-късно Джан Фикрет (75 кг) ще се изправи срещу Бха Халаби (Израел).

В първия ден на шампионата Антонио Дамянов (60 кг) допусна поражение. Той отстъпи на представителя на Беларус Микита Касацки.

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