Ислам Махачев: Никой не харесва Иън Мачадо Гари

Иън Мачадо Гари отправи само комплименти към Ислам Махачев преди двубоя им на UFC 330. Въпреки това ирландският боец в полусредна категория не получи същото отношение от публиката във Филаделфия по време на пресконференцията преди събитието в четвъртък.

Още с първото си докосване до микрофона Гари беше посрещнат с мощни освирквания от шумната тълпа. Той се опита да не обръща твърде голямо внимание, но все пак отвърна с прогноза как феновете ще се отнасят към него след съботната вечер.

„В събота вечер този пояс ще бъде около кръста ми и всеки един от вас ще си промени мнението“, извика Гари. „Ще има скандирания „давай, Гари“, и аз ви обичам.“

Въпреки че така и не влезе в сериозен словесен сблъсък с Махачев по време на пресконференцията, Гари имаше какво да каже на публиката, която го заглушаваше всеки път, когато се опитваше да говори. През цялото време Гари не сваляше усмивката от лицето си, но също така даде да се разбере на феновете, че нищо не го притеснява, независимо какво се говори от сцената.

„Изобщо не ми пука“, заяви Гари за посрещането от публиката. „Ни най-малко не ме интересува. Малкият ми син е тук, смее се, усмихва се и прави физиономии. Аз живея мечтата си. Ислам е тук. В събота вечер ще изляза и ще се бия за световна титла.“

„Мечтаех за този момент, когато бях 16-годишно хлапе. Мечтаех да бъда боец на UFC. Мечтаех да имам възможността да се бия за световна титла на UFC. Този уикенд, на 15 август във Филаделфия, Пенсилвания, всичките ми мечти ще се сбъднат и никой не може да ми отнеме това.“

От своя страна, Махачев получи точно обратната реакция от публиката с изключително силни овации всеки път, когато говореше. Макар да нямаше истинска враждебност към Гари по време на пресконференцията, той предложи своето мнение защо опонентът му е получил толкова ледено посрещане от верните фенове във Филаделфия.

„Не, не съм изненадан, че го освиркват“, каза Махачев. „Знам. Никой не харесва Иън Гари, включително и аз. Защото хората са объркани коя държава представляваш. Бразилия или Ирландия? Хората не знаят. Хората знаят кого трябва да подкрепят.“

Когато някой попита за това как Махачев продължава наследството, започнато от бащата на Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов, Гари се намеси, като каза, че легендарният треньор от Дагестан би се гордял с всичко, което е постигнал.

Но Махачев не прояви интерес да чуе мнението на Гари за първия си треньор, който за съжаление почина през 2020 г., или какво би си помислил той за постиженията на отбора му през последните няколко години.

„Млъкни“, каза Махачев на Гари.

Вероятно Гари ще получи подобно посрещане, когато влезе в залата в събота вечер, опитвайки се да поднесе изненада и да стане шампион. В същото време Махачев ще се опита да счупи рекорда на Андерсън Силва за най-много поредни победи в историята на UFC със 17 поред, като същевременно ще търси първа защита на титлата си в полусредна категория.

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