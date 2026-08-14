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  3. Иън Мачадо Гари показа ръстово преимущество срещу Ислам Махачев преди UFC 330

Иън Мачадо Гари показа ръстово преимущество срещу Ислам Махачев преди UFC 330

  • 14 авг 2026 | 10:37
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Иън Мачадо Гари показа ръстово преимущество срещу Ислам Махачев преди UFC 330

Иън Мачадо Гари наистина изглежда да има предимство в ръста пред Ислам Махачев.

Тази събота Гари ще предизвика Махачев за титлата в полусредна категория в главното събитие на UFC 330. Това е първа защита на пояса в тази дивизия за Махачев, като много се говори за потенциалното предимство в размерите, което ирландецът ще има в двубоя.

Дискусията се разпали по-рано през седмицата, след като двамата застанаха лице в лице и Гари не изглеждаше значително по-едър от Махачев. Самият Махачев дори коментира, че е очаквал претендентът да бъде по-висок. Гари от своя страна отдаде това на разликата в обувките им и изглежда, че е бил прав. След пресконференцията преди UFC 330 в четвъртък, Махачев и Гари отново се изправиха един срещу друг и този път Гари изглеждаше видимо по-голям от шампиона.

Верен на поведението си през цялата седмица, нито Махачев, нито Гари направиха нещо нередно по време на конфронтацията, като Гари дори потупа Махачев по гърба, след като се разделиха.

Подглавната битка в събота ще бъде между Макензи Дърн, която прави първа защита на титлата си в категория сламка, и Джилиан Робъртсън. Въпреки че двете си размениха словесни нападки по време на пресконференцията, тяхната среща лице в лице също премина в приятелски тон.

Галавечерта UFC 330 ще се проведе в неделя сутрин, българско време „Ексфинити Мобайл Арена“ във Филаделфия.

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