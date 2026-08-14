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Стивън Томпсън има едно последно желание за бенефиса си

  • 14 авг 2026 | 14:56
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Стивън Томпсън има едно последно желание за бенефиса си

На Стивън Томпсън му остава само един двубой по настоящия му договор с UFC.

Томпсън (17-9-1) не се е състезавал от юли 2025 г., когато допусна загуба с неединодушно съдийско решение от Габриел Бонфим на събитието UFC on ESPN 70. Това поражение бе трето поредно за него, а „Уондърбой“ вече е загубил пет от последните си шест битки.

43-годишният Томпсън е най-възрастният боец в списъка на UFC. Той иска да изпълни договора си на събитието UFC 334 на 14 ноември в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, където се е бил три пъти преди.

„В момента водя разговори с UFC и сме се насочили към „Медисън Скуеър Гардън“ през ноември“, заяви Томпсън в интервю за „Хоум ъф Файт“. "Обичам да се бия там. Прекарал съм много време в Лонг Айлънд, така че Ню Йорк е като мой втори дом. Но да, това е целта, към която се стремим. Все още нямам опонент, така че ще видим как ще се развият нещата, но планът е този: „Медисън Скуеър Гардън“, 14 ноември, трябва да се случи. Всъщност ми остава един мач по договора. Така че, да, един последен двубой. Гледаме към ноември и ще видим кого ще получим. Разглеждаме списъка с бойци, опитваме се да намерим добър мач за тази галавечер със сигурност.“

Томпсън признава, че се намира в затруднено положение. Като дългогодишен претендент и бивш многократен кандидат за титлата на UFC в полусредна категория, серията му от загуби го извади от ранглистата за първи път от години.

„Полусредната категория е като конвейер от момчета, които се изкачват, слизат, отново се изкачват“, каза Томпсън. „Просто е диво. Страхотно е да видиш такава категория – знаете, дълго време беше в застой. Имахме топ боец на върха и дълго време бяха само тези момчета. Но сега идва свежа кръв. Вижте Бонфим. Той се справя много добре в дивизията. Той също се изкачва. Карлос Пратес също се представя много добре. Имате Иън Гари, който очевидно спечели следващия си шанс, но е супер вълнуващо да се наблюдава.“

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„А за мен, не знам накъде да гледам, защото не знам какво е позволено. Мина много време, откакто бях извън топ 10, нали? Така че не знам какво е позволено. Мога ли да избера някой над мен? Мина доста време, така че не съм сигурен какво мога и какво не мога да пипна. Затова в момента просто разглеждаме списъка, търсим нещо, което има смисъл. Всъщност гледах към Понзинибио, но той наскоро беше нокаутиран. Така че това отпада. Но не знаем, човече. Не знаем. Мислех си за Понзинибио, защото той е страйкър. Той ще влезе в битка, вълнуващ е също, но беше нокаутиран, така че това няма да се случи. Така че, обратно към чертожната дъска. Ще видим.“

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