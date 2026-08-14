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  3. Жулиен Риков: Знам на какво съм способен, чуждото мнение не ме вълнува

Жулиен Риков: Знам на какво съм способен, чуждото мнение не ме вълнува

  • 14 авг 2026 | 12:07
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Професионалният кикбоксьор Жулиен Риков се подготвя за още една битка на ринга на международната верига SENSHI. В почивката между тренировките си боецът от Добрич разговаря с редактора в медията ни, Борис Тонев, за да сподели какво да очакваме на SENSHI 33 на 5-и септември.

Възпитаникът на "Десант" сподели, че знае за какъв съперник трябва да се подготвя и го е виждал по лагери, аматьорски турнири и професионални гали. Риков не спомена името на бъдещия му опонент, но много скоро организаторите на SENSHI ще го обявят официално.

Риков надделя с технически нокаут над Даниеле Валенте по-рано това лято, което бе негова осма победа в осми професионален двубой. Ученикът на Драгомир Йорданов сподели още, че иска да е активен и е готов на предложения за битки дори в по-висока категория, ако щабът му прецени, че рискът си струва да се поеме.

Жулиен Риков продължи победната си серия на SENSHI
Жулиен Риков продължи победната си серия на SENSHI

Вижте цялото интервю с Риков, в което той споделя с кого тренира в момента и защо не се възгордява след изключителния успешния старт на професионалната му кариера:

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