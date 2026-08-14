Жулиен Риков: Знам на какво съм способен, чуждото мнение не ме вълнува

Професионалният кикбоксьор Жулиен Риков се подготвя за още една битка на ринга на международната верига SENSHI. В почивката между тренировките си боецът от Добрич разговаря с редактора в медията ни, Борис Тонев, за да сподели какво да очакваме на SENSHI 33 на 5-и септември.

Възпитаникът на "Десант" сподели, че знае за какъв съперник трябва да се подготвя и го е виждал по лагери, аматьорски турнири и професионални гали. Риков не спомена името на бъдещия му опонент, но много скоро организаторите на SENSHI ще го обявят официално.

Риков надделя с технически нокаут над Даниеле Валенте по-рано това лято, което бе негова осма победа в осми професионален двубой. Ученикът на Драгомир Йорданов сподели още, че иска да е активен и е готов на предложения за битки дори в по-висока категория, ако щабът му прецени, че рискът си струва да се поеме.

Жулиен Риков продължи победната си серия на SENSHI

Вижте цялото интервю с Риков, в което той споделя с кого тренира в момента и защо не се възгордява след изключителния успешния старт на професионалната му кариера:

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