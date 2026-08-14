Бивша световна шампионка по бокс с апел за финансова помощ

Бившата световна шампионка на Световната боксова организация на WBO в категория перо и член на Залата на славата на женския бокс, Хедър Харди, отправи апел за помощ, след като последиците от боксовата ѝ кариера са довели до мозъчна травма.

44-годишната състезателка, която два пъти загуби с решение след 10 рунда от Аманда Серано, се нуждае от финансова подкрепа, за да покрие „основните си разходи за живот и нужди“ за себе си и дъщеря си.

„Казвам се Хедър „Жегата“ Харди и дадох всичко от себе си на бокса“, заяви Харди в своята кампания в „ГоуФъндМи“. „Боксьорка от Бруклин, самотна майка, интернационална шампионка на WBC и бивша световна шампионка на WBO в категория перо, аз изградих кариерата си по трудния начин – рунд след рунд, мач след мач, често докато работех и отглеждах дъщеря си. Боксирах се в епоха, когато жените трябваше да отварят вратите в бойните спортовесъс сила, и винаги се опитвах да дам на феновете шампионски моменти, които никога няма да забравят.“

Като работеща самотна майка в края на 20-те си години, Харди започва да се занимава с бокс в прочутата зала „Глийсънс Джим“ в Бруклин и провежда първия си аматьорски мач през 2011 г. На 29-годишна възраст, само два месеца по-късно, тя печели националната титла на САЩ в категория перо за жени и става професионалистка през август 2012 г.

През октомври 2018 г. Харди печели вакантната титла на WBO в категория перо с единодушно съдийско решение над Шели Винсънт в „Медисън Скуеър Гардън“, но губи пояса още в следващия си мач срещу Серано.

По съвет на лекари Харди се оттегля през май 2024 г. с професионален боксов актив от 24 победи, 3 загуби (4 с нокаут) и ММА актив от 2 победи и 2 загуби. Последният ѝ боксов мач е нова загуба от Серано, отново по точки след 10 рунда, през август 2023 г.

„Сега съм изправена пред най-тежката битка в живота си извън ринга“, каза Харди. „След години на поемане на удари в името на спорта, който обичах, получих травматична мозъчна травма. Увреждането засегна здравето ми, зрението ми и способността ми да работя достатъчно последователно, за да покрия основните си разходи за живот и нужди. Ако моите битки някога са ви вдъхновявали, ако сте се радвали на шампионските ми титли или ако някога сте давали всичко от себе си в работа, само за да ви отнеме здравето и да ви остави без помощ, моля, обмислете да дарите и да споделите тази кампания... Всеки принос ми помага да посрещна непосредствените си нужди, докато се фокусирам върху здравето си, стабилността и следващата глава от живота си след бокса.“

Кампанията на Харди, активна от юли, досега е събрала 34 874 долара от поставената цел от 100 000 долара.

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