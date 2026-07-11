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Жулиен Риков продължи победната си серия на SENSHI

  • 11 юли 2026 | 22:23
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Жулиен Риков продължи победната си серия на SENSHI

Жулиен Риков записа шеста поредна победа на ринга на международната бойна верига SENSHI. Възпитаникът на "Десант" надделя над Даниеле Валенте с ТКО, след като отвори аркада на италианеца в първия рунд.

Италианецът откри битката с преса и атаки напред, но Риков демонстрира точност в контраатаки с леви крошета и ритници с десния крак. След средата на рунда боецът от Добрич взе превес и с мощна атака с крошета отвори аркада над дясното око на Валенте. След кратка лекарска намеса боят бе възобновен. Веднага след гонга се видя, че кръв тече и от устата на Валенте.

Преди началото на втория рунд докторът отново провери аркадата на италианеца и тогава реши да сложи край на двубоя.

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