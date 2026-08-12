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  3. Марк Маркес: Не контролирах дясната си ръка на "Силвърстоун"

Марк Маркес: Не контролирах дясната си ръка на "Силвърстоун"

  • 12 авг 2026 | 17:55
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Марк Маркес направи обезпокоително описание на състоянието на дясната си ръка след трудното състезание от МотоГП на пистата „Силвърстоун“.

Действащият шампион се надяваше ръката му да е по-силна след лятната пауза, но вместо това преживя най-лошия си уикенд, откакто претърпя операция през май за освобождаване на притиснат нерв. След като изпита екстремно износване на задната гума с меката смес в спринта, най-новото видео от канала на Дукати в YouTube показва как отборът се събира около Маркес след седмото му място в основното състезание.

„Днес гумата беше по-добре. Физически обаче не бях на ниво. Рискувах да катастрофирам. Нямах контрол над дясната си ръка. В сравнение с тренировките... загубих предницата на завои 1 и 9. Не ми хареса“, казва Марк Маркес.

Докато пилотите на Априлия окупираха подиума, Маркес беше едва третият най-добре класирал се състезател на Дукати, изоставайки от по-малкия си брат Алекс и Фабио Ди Джанантонио от VR46. Резултатите от „Силвърстоун“ означават, че той вече е на 40 точки зад лидера в шампионата Хорхе Мартин.

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Снимки: Gettyimages

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