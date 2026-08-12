Марк Маркес: Не контролирах дясната си ръка на "Силвърстоун"

Марк Маркес направи обезпокоително описание на състоянието на дясната си ръка след трудното състезание от МотоГП на пистата „Силвърстоун“.

Действащият шампион се надяваше ръката му да е по-силна след лятната пауза, но вместо това преживя най-лошия си уикенд, откакто претърпя операция през май за освобождаване на притиснат нерв. След като изпита екстремно износване на задната гума с меката смес в спринта, най-новото видео от канала на Дукати в YouTube показва как отборът се събира около Маркес след седмото му място в основното състезание.

„Днес гумата беше по-добре. Физически обаче не бях на ниво. Рискувах да катастрофирам. Нямах контрол над дясната си ръка. В сравнение с тренировките... загубих предницата на завои 1 и 9. Не ми хареса“, казва Марк Маркес.

Докато пилотите на Априлия окупираха подиума, Маркес беше едва третият най-добре класирал се състезател на Дукати, изоставайки от по-малкия си брат Алекс и Фабио Ди Джанантонио от VR46. Резултатите от „Силвърстоун“ означават, че той вече е на 40 точки зад лидера в шампионата Хорхе Мартин.

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Снимки: Gettyimages