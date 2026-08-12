Алекс Маркес: Глупава и неприемлива грешка ми коства подиума на "Силвърстоун"

Пилотът на Грезини Дукати Алекс Маркес заяви, че е можел да се бори с Марко Бедзеки за второто място в Гран При на Великобритания, ако не е допуснал „глупава и неприемлива“ грешка.

По-младият от братята Маркес отново се очерта като най-добре представилият се пилот на Дукати на „Силвърстоун“, пробивайки си път от седма позиция на старта в първата част на състезанието, за да се доближи до местата на подиума. Малко след като изпревари Бедзеки за третото място в деветата от общо 20 обиколки, испанецът допусна сериозна грешка на завоя „Аби“, която го свали до пета позиция.

Въпреки че успя да изпревари безпроблемно Педро Акоста с КТМ, Бедзеки имаше повече резерви за финалните етапи на надпреварата, принуждавайки Маркес да се задоволи с четвъртото място. Макар да завърши на почти две секунди пред следващия най-добър пилот на Дукати (Фабио Ди Джанантони) и да записа втория си най-добър точков актив за сезона, 30-годишният състезател не успя да скрие разочарованието си след финала.

„Когато загубиш подиум заради глупава грешка... Беше доста неприемливо от моя страна, защото в онзи момент просто пропуснах леко точката на спиране. Когато имаш повече потенциал и виждаш, че подиумът е бил реалистичен, боли“, каза той.

Предвид факта, че Хорхе Мартин завърши само на седем десети пред Бедзеки на трето място, Маркес вярва, че е можел да се бори за позицията на най-добър от останалите зад победителя Раул Фернандес, който водеше от старта до финала.

LAST LAP



Who will be on the podium though? 🤔#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/MDOxLb2996 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026

„Мисля, че шансовете ни бяха за втора позиция. Онази грешка на първи завой, когато изпреварих Марко, в онзи момент бях твърде оптимистично настроен и спирах малко по-късно. Преместих се с предната спирачка и тогава загубих сцепление с задната гума.



„Това ни коства подиума днес, но въпреки всичко направихме наистина солидно състезание, бяхме бързи до края и опитвахме до последно; това беше най-важното. Мисля, че Марко изигра картите си и запази нещо за последните две обиколки, като в онзи момент беше просто по-бърз от нас, пестейки много задната си гума“, заяви той.

Въпреки че очевидно имаше предимство пред останалите пилоти на Дукати през уикенда, Маркес се класира на седмо място в квалификацията, зад Ди Джанантонио и брат си Марк. Пилотът на Грезини смята, че ниската му стартова позиция сериозно е компрометирала шансовете му да завърши напред, след като приключи уикенда с две четвърти места.

Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP

„Днес това, което Априлия имаха повече от мен, беше предимството на стартовата решетка. Мисля, че седма позиция ни наказа много. Сега отборът отново има шансове, не да бъде с Раул, а да бъде на подиума“, обясни Алекс Маркес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages