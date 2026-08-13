Арвид Линдблад даде висока оценка на дебютния си сезон във Формула 1

Новобранецът Арвид Линдблад е доволен от мечтания старт на кариерата си във Формула 1. 19-годишният британец впечатли още в началото, класирайки се в третата квалификация на Гран при на Австралия, където в крайна сметка зае осмото място. Той повтори този успех още няколко пъти и е в серия от шест поредни финиша в точките между Монако и Унгария.

Линдблад бе съотборник на Никола Цолов в Кампос Рейсинг за последните два кръга от сезон 2025 на Формула 2.

Попитан в интервю за F1.com дали дебютният му сезон се е развил според надеждите му, Линдблад отговори: "Определено, че дори и повече. Имах толкова прекрасни мигове за толкова кратък период от време. Отборът е фантастичен и всички ме приеха много топло. Наистина ми помогнаха, за да свикна бързо. През тази година изживявам мечтата си. Всичко е много забавно и наистина специално".

Линдблад определи дебюта си на "Албърт Парк" като отличителния момент за годината: "В Мелбърн бе най-специалното състезание, защото беше първото ми Гран при и то протече много добре. Изпитвах много силни емоции преди старта. След това карах и на нови писти като Шанхай и Сузука. Толкова пъти съм карал на тях на Ф1 игрите, а сега получих и реалното преживяване. Много по-трудно е на живо".

"Може би следващият сантиментален момент бе на "Силвърстоун", защото съм гледал това състезание толкова много пъти у дома по телевизията. Помня ясно чувствата си, докато бях на стартовата решетка. Трудно ми бе да приема, че това най-накрая се случва и с мен", каза още той.

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