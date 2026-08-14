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Близнаци се завърнаха в Олимпик (Варна)

  • 14 авг 2026 | 09:24
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Близнаци се завърнаха в Олимпик (Варна)

Близнаците Георги Димитров и Иван Димитров отново ще играят за Олимпик (Варна). Двамата се разделиха с отбора преди началото на подготовката за предстоящата кампания. Полузащитниците бяха важна част от състава в предишната кампания, която беше дебютна за варненския тим в аматьорския елит.

Раздяла в Олимпик (Варна)
Раздяла в Олимпик (Варна)

Утре от 18:00 часа, Олимпик гостува на ФК Аксаково в двубой за купата на Аматьорската лига. Съперниците играха приятелска среща в началото на своята подготовка, която варненци спечелиха с 5:3 като гости.

Очаква се в предстоящия двубой шанс за изява да получат някои от по-младите състезатели в състава от Варна, които имат нужда да натрупат повече минути преди началото на шампионата в Североизточната Трета лига.

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