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Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

  • 7 юли 2026 | 09:00
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Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

Тази вечер в 20:00 часа, Олимпик (Варна) започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. 23 футболисти ще се включат в първото занимание. Тренировъчният процес ще протича във Варна. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди началото на първенството, отборът ще изиграе двубой от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Олимпик (Варна)Аксаково (Аксаково)

21 юли: Олимпик (Варна)Волов-Шумен 2007

25 юли: Олимпик (Варна)Рилци (Добрич)

1 август: Олимпик (Варна) – търси се съперник

8 август: Олимпик (Варна) - Септември (Драгоево)

15 август – купа на АФЛ: Олимпик (Варна) – жребий ще определи съперника

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