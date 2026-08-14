Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Сериозен противник

Петър Кюмюрджиев: Сериозен противник

  • 14 авг 2026 | 08:36
  • 160
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Сериозен противник

Едноименния тим на Созопол приема утре Родопа (Смолян) в Царево. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Сериозен мач срещу обигран и организиран отбор. Започнаха с категорична победа като гост. Но както казах и преди началото на първенството, очаква ни оспорван шампионат между равностойни съперници. Всеки мач ще е изпитание. Доволен съм от представянето ни в първия мач, въпреки загубата. Хубаво е, че вкарахме три гола на сериозен противник. Негативното е, че допуснахме четири. Винаги има какво да се подобрява, продължаваме да работим. Трите точки са целта ни във всеки двубой“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ПАОК без Десподов изхвърча от Лига Европа в луд мач с два червени картона

ПАОК без Десподов изхвърча от Лига Европа в луд мач с два червени картона

  • 14 авг 2026 | 02:18
  • 13441
  • 0
Университатя пожъна успех в Лига Европа след отпадането от Левски

Университатя пожъна успех в Лига Европа след отпадането от Левски

  • 14 авг 2026 | 01:50
  • 4348
  • 1
Тончо Токмакчиев: Играхме по ръба на бръснача

Тончо Токмакчиев: Играхме по ръба на бръснача

  • 14 авг 2026 | 00:19
  • 1800
  • 3
Вальо Илиев коментира темата "Иту" и каза: Когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител

Вальо Илиев коментира темата "Иту" и каза: Когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител

  • 14 авг 2026 | 00:09
  • 11738
  • 16
Стоичков: Битката е спечелена! ЦСКА може да е в Европа и след Нова година

Стоичков: Битката е спечелена! ЦСКА може да е в Европа и след Нова година

  • 13 авг 2026 | 23:51
  • 11751
  • 27
Везенков: Напрежението беше голямо! Времето просто не минаваше

Везенков: Напрежението беше голямо! Времето просто не минаваше

  • 13 авг 2026 | 23:45
  • 6930
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 178653
  • 1038
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 56477
  • 77
ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

  • 14 авг 2026 | 07:48
  • 4497
  • 3
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

  • 13 авг 2026 | 23:24
  • 21165
  • 102
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 28216
  • 22
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 02:42
  • 37426
  • 2