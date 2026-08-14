Петър Кюмюрджиев: Сериозен противник

Едноименния тим на Созопол приема утре Родопа (Смолян) в Царево. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Сериозен мач срещу обигран и организиран отбор. Започнаха с категорична победа като гост. Но както казах и преди началото на първенството, очаква ни оспорван шампионат между равностойни съперници. Всеки мач ще е изпитание. Доволен съм от представянето ни в първия мач, въпреки загубата. Хубаво е, че вкарахме три гола на сериозен противник. Негативното е, че допуснахме четири. Винаги има какво да се подобрява, продължаваме да работим. Трите точки са целта ни във всеки двубой“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.

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