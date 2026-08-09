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Кюмюрджиев: Жалко е, че вкарахме три гола, но си тръгнахме с празни ръце

  • 9 авг 2026 | 13:16
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Кюмюрджиев: Жалко е, че вкарахме три гола, но си тръгнахме с празни ръце

Спартак (Пловдив) се наложи с 4:3 над едноименния тим на Созопол. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

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Петър Кюмюрджиев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от мача и от играта на отбора. Лошото е, че вкарахме три гола и не успяхме де спечелим дори и точка. Но все пак играхме срещу много стойностен съперник, който има амбиции за едно от челните места в класирането. Имаше една спорна ситуация, при която футболист на домакините игра с ръка в наказателното поле, но реферът не даде дузпа – така е видял, така е преценил и отсъдил. Пак се повтарям, жалкото е, че вкарахме три гола, но допуснахме четири и си тръгнахме с празни ръце. На старта на сезона сме и ще си направим нужните изводи от двубоя, за да победим Родопа (Смолян)“.

Снимка: fcsozopol.com

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