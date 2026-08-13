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  3. Българският футболен съюз бе домакин на двудневен UEFA Grassroots Development Meeting

Българският футболен съюз бе домакин на двудневен UEFA Grassroots Development Meeting

  • 13 авг 2026 | 19:35
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Българският футболен съюз бе домакин на двудневен UEFA Grassroots Development Meeting

Българският футболен съюз бе домакин на двудневен UEFA Grassroots Development Meeting в efbet Национална футболна база – работна визита, посветена на развитието на масовия футбол и дългосрочните приоритети в тази ключова област.

УЕФА бе представена от Пшемислав Пренткевич (Grassroots Football Panel), който проведе работни срещи с представители на БФС по основните направления за развитие на Grassroots футбола.

Сред водещите теми бяха: Football in Schools и развитието на футбола в училищата Club Development / Quality Mark обучението и развитието на треньори защитата на децата футболът за хора с увреждания гъвкавите формати на игра и пътищата за развитие на младите футболисти.

Като част от програмата Пшемислав Пренткевич проведе и среща с президента на БФС Георги Иванов, на която бяха обсъдени стратегическите приоритети на Българския футболен съюз за периода 2026–2030, развитието на Академия БФС и други ключови направления за бъдещето на българския футбол.

Работата по Grassroots Development е важна част от усилията на БФС за създаване на повече възможности за участие във футбола - от училището и детско-юношеската възраст до клубната среда и масовия спорт.

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