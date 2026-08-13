Важен ден за българската лека атлетика

Днес е важен ден за българската лека атлетика - цели две наши представителки ще участват на финала в тройния скок на Европейското първенство в Бирмингам.

От 21:40 часа наше време започва битката за медалите, като Габриела Петрова е с пети стартов номер, а Александра Начева е 12-та по ред.

Петрова с пети стартов номер, Начева ще скача последна във финала на Европейското

Ерика Джорджия Аноета Сарачени спечели квалификациите с нов личен рекорд 14.50 метра, докато Начева скочи 14.13 метра, а Петрова - 14.00 метра.

Италианската доминация в пресявките бе затвърдена от Дария Деркач, която остана втора с резултат от 14.42 метра. Челната тройка допълни представителката на Белгия Илона Масон, постигнала 14.35 метра.

“Чувствам се страхотно, даже доста уверена в себе си. За мен квалификациите са, за да се преминават. Не решават състезанието и мисля, че аз и Габи се справихме успешно с квалификацията. Още след първия опит бях сигурна, че ще се класирам, но решихме буквално да поекспериментираме в следващите два опита, за да съм по-силна в разбега си и се надявам, че всичко ще върви по план", каза Начева пред Sportal.bg след квалификацията.

"Целта беше да се класирам за финала. Като всяка една квалификация, имаше една доза притеснение. За първи път имаме два пълни дни между квалификацията и финала, така че няма място за притеснение. Не мисля, че сме много далеч една от друга и затова се получи толкова силна квалификация. А иначе всичко се случва", каза Петрова пред Sportal.bg след квалификацията.

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