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Заплеталова стъпи на европейския трон на 400 м/пр и донесе историческа титла на Словакия

  • 12 авг 2026 | 23:49
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Заплеталова стъпи на европейския трон на 400 м/пр и донесе историческа титла на Словакия

Бронзовата медалистка от Световното първенство по лека атлетика в Токио през миналата година в бягането на 400 метра с препятствия Ема Заплеталова се възползва по най-добрия начин от решението на Фемке Брьодерс-Бол да премине към бягането на 800 м и спечели по убедителен начин европейската титла в Бирмингам.

Тя стана първата словачка, спечелила златен медал в историята на европейските първенства по лека атлетика, след като спря хронометъра на 52.91 секунди. Това беше и първа голяма титла при жените в кариерата на Заплеталова, след като тя имаше прекъсвания през годините заради контузии.

С мощната подкрепа на своите сънародници от трибуните британката Емили Нюман се пребори за сребърното отличие с личен рекорд от 53.33 сек.

Португалката Фатумата Бинта Диало подобри националния рекорд на страната си, за да се окичи с бронза с резултат от 53.55 сек. Тя прие най-емоционално своя медал и дълго време не можеше да повярва на случилото се.

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Снимки: Gettyimages

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