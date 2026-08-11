Фенербахче подчини Щурм (Грац) и в Австрия

Турският гранд Фенербахче си осигури място в плейофния кръг на Шампионската лига, след като постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на австрийския Щурм Грац. Избраниците на Исмаил Картал демонстрираха сериозна класа на стадион „Меркур Арена“ и след триумфа с 2:0 в Истанбул затвориха сблъсъка с общ резултат 3:0. Единственото попадение в реванша беше дело на Андерсон Талиска от дузпа (66').

През първото полувреме Фенербахче пропусна добри възможности да открие резултата чрез Мейсън Гринууд, Андерсон Талиска и Керем Актюркоглу, докато домакините отговориха само с опасен изстрел на Кайомбо. Веднага след почивката, в 49-ата минута, австрийците бяха най-близо до гола, но бранителят Арчи Браун изби в последния момент пред голлинията след удар на Кайомбо.

Решителният момент дойде в 65-ата минута, когато при остро центриране в пеналта Андерсон Талиска овладя топката, но бе съборен на земята и съдията отсъди дузпа. Зад нея застана самият бразилец, който с прецизен изстрел с левия крак прати вратаря в грешния ъгъл за 1:0.

В 76-ата минута Мерт Гюнок спаси вратата си след опасен удар на Беганович, а в самия край Актюркоглу пропусна сам срещу вратаря.

Успехът изпраща Фенербахче в решителния плейофен кръг на Шампионската лига, където ще се изправи срещу победителя от двойката между френския Лион и чешкия Спарта (Прага). За австрийския Щурм (Гра)ц европейският път продължава в плейофите на Лига Европа.

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Снимки: Imago